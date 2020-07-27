ليبيا – عقدت الجمعيّة العموميّة للشركة العامّة للكهرباء اجتماعًا بمدينة طرابلس اليوم الإثنين برئاسة رئيس المجلس الرئاسي رئيس الجمعية العمومية للشركة فائز السراج بحضور أعضاء الجمعيّة العموميّة وذلك لاستكمال مناقشة المواضيع التي طرحت في الاجتماعين العادي الثاني والاستثنائي.

المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق أشار في بيان له أنّه تم خلال الاجتماع اعتماد لجنة جديدة لهيئة المراقبة وتعديل عدد من مواد النظام الأساسي كما تم الاتفاق على رفع رأس مال الشركة العامّة للكهرباء.

يُشار إلى أنّ الجمعيّة العموميّة اعتمدت خلال اجتماعها العادي الأول بداية شهر يوليو الجاري الموازنة التقديرية للعام المالي 2020 وفق ضوابط محدّدة تستهدف ترشيد الانفاق والعمل على ربط الميزانية وبنودها بالأداء الفعلي كما قرّرت في اجتماعها العادي الثاني إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة.