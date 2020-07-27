ليبيا – قال المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري أمس الأحد إن تركيا وقطر لا تريدان إيجاد أي حل ينهي الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن أنقرة استغلت وقف إطلاق النار في ليبيا لتنفيذ أغراضها.

المسماري أشار في حديث لـ “سكاي نيوز عربية” أمس الأحد إلى أن تركيا استغلت وقف إطلاق النار لإرسال مزيد من المرتزقة، كما قامت بتهريب السلاح عبر السفن التجارية.

وذكر المسماري: “سنعمل على تحرير ليبيا من الاستعمار التركي والميليشيات. تركيا وقطر لا تريدان إيجاد أي حلٍ ينهي الأزمة الليبية”.

وكشف في الختام أن الشرط الأول لوقف إطلاق النار هو خروج تركيا بشكل كامل من ليبيا.