ليبيا – اعتبر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يبدأ معركة سرت لأنه متهوّر؛ وهو يعتقد أنه يحقق انتصارات يستطيع الاستمرار بها.

مدير المرصد صرّح بحسب المكتب الاعلامي التابع له: “نحن في المرصد السوري لحقوق الإنسان نرصد عمليّات نقل المرتزقة من جنسيات سوريّة وغير سوريّة من المتطرفين والمجموعات الجهادية الذين يحملون جنسيّات تونسيّة ومغربيّة ومصريّة وغيرها، الذين تمّ نقلهم للقتال في ليبيا”.

وأكّد على أن السوريين يذهبون للقتال في ليبيا طمعًا في المال وحبًا لأردوغان، أما العناصر الجهاديّة فهم مرتبطون مع المخابرات التركية التي أدخلتهم في السابق إلى سوريا، لافتًا إلى أن المجموعات الموالية لتركيا تقاتل وتسرق من أجل تركيا، وحلمهم بأن يكون أردوغان قائد الأمة الإسلاميّة.