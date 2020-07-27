المركزي السوري ينصح بعدم التعامل مع منصات “تسعى لضرب الاقتصاد”

المركزي السوري ينصح بعدم التعامل مع منصات “تسعى لضرب الاقتصاد”

سوريا – نصح مصرف سوريا المركزي “بعدم الانجرار خلف مواقع وتطبيقات الكترونية” قال إنها تسعى لضرب الاقتصاد الوطني السوري.

وقال المركزي السوري في بيان إن تلك المنصات “تقوم بنشر المعلومات المغلوطة وغير الصحيحة التي تسبب خسائر كبيرة لبعض المتعاملين نتيجة اتباعها” وإن أصحابها يضعون “أسعار صرف مرتفعة وبعيدة عن واقع السوق، بهدف تعويض خسائرهم السابقة نتيجة تحسن سعر صرف الليرة السورية”.

وأضاف أنه “ينصح بعدم الانخراط في السوق غير النظامية، وعدم الانجرار خلف المواقع والتطبيقات الالكترونية التي يسعى أصحابها لضرب الاقتصاد الوطني”.

وأهاب المركزي السوري بأصحاب الفعاليات الاقتصادية والمواطنين “الاعتماد في تعاملاتهم على القنوات المصرفية النظامية المتمثلة بالمؤسسات المالية المرخصة أصولا، تجنباً للتعرض لمخاطر عالية والمساءلة القانونية وتكبد خسائر فادحة”.

وتشهد أسعار صرف الليرة السورية تحسنا متسارعا خلال الأيام الماضية، إذ حققت مكاسب بنحو 35%.

المصدر: RT