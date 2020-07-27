ليبيا – أكّد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي أن زيارة رئيس المجلس للمغرب ستتطرق إلى الأزمة الليبية ومبادرته لحل الأزمة السياسيّة بالإضافة إلى مبادرة إعلان القاهرة ومخرجات برلين الأخيرة، لافتًا إلى أنّ كلّ هذه الأشياء يمكن أن تكون قاعدة للحوار والنقاش.

المريمي لفت في تصريح لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية اليوم الاثنين إلى أنه ستتم مناقشة الاعتداء التركي على ليبيا وهو مرفوض من الأعراف والقوانين.

ودعا الدول العربية كافّة للوقوف إلى جانب ليبيا في ظل الاعتداء التركي عليها، مشدّدًا على أهميّة أن يكون هناك دور عربي يساهم بشكل فعّال في حلّ الأزمة الليبية.