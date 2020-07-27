اليابان – أعلنت شركة ميتسوبيشي كيميكال اليابانية، أن خبراءها ابتكروا أكياسا بلاستيكية قابلة للتحلل في مياه البحر.

وتفيد قناة NHK التلفزيونية، بأن هذه الأكياس تنتج من مواد تحتوي في تركيبها على سكر القصب. وهذه الأكياس لا تختلف عند لمسها عن الأكياس البلاستيكية الاعتيادية.

وتستعد الشركة حاليا للبدء في الإنتاج التجاري لهذه الأكياس. ويقدر سعر الكيس الواحد منها استنادا إلى حجمه 12-50 ينا (11-47 سنتا). أي سيكون أعلى من سعر الكيس البلاستيكي الاعتيادي بحوالي 6 مرات.

وتأمل الشركة أن يساعد هذا الابتكار في مكافحة تلوث البحار والمحيطات.

وتجدر الإشارة، إلى أنه منذ الأول من يوليو الجاري بدأت المتاجر اليابانية بفرض رسوم على الأكياس البلاستيكية، وتقدم لزبائنها بدلا منها أكياسا مجانية مصنوعة من مواد قابلة للتحلل. ولكن في أحيان كثيرة يضطر الزبائن لجلب الأكياس معهم.

المصدر: نوفوستي