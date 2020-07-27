بذور غامضة يتلقاها أمريكيون من الصين تثير مخاوف من “هجوم بيولوجي” على الولايات المتحدة(صور)ة

بذور غامضة يتلقاها أمريكيون من الصين تثير مخاوف من “هجوم بيولوجي” على الولايات المتحدة(صور)ة

الولايات المتحدة – أصدرت السلطات المحلية الأمريكية تنبيهات للمواطنين بعد أن تسلم العديد منهم عبوات صغيرة تحتوي على بذور غامضة، أثارت مخاوف من تعترض الولايات المتحدة لمحاولة “هجوم بيولوجي”.

وأرسلت العبوات تحت علامة مجوهرات وكتب عليها أنها من الصين عبر البريد إلى مقيمين في ولايات يوتا وفرجينيا وواشنطن وأريزونا وإنديانا ولويزيانا وتكساس.

وحذرت سلطات ولاية فرجينيا من أن البذور يمكن أن تكون أنواعا نباتية غازية تضر المناطق التي تغزوها، ويمكن أن تلحق دمارا ببيئة المنطقة، وتدمر الأصناف المحلية من النباتات والحشرات، وكذلك المحاصيل.

وحثت وزارة الزراعة بالولاية كل من يتلقى البذور غير المرغوب فيها على الاتصال بالسلطات الزراعية.

كما أصدرت وزارة الزراعة في ولاية واشنطن تحذيرا مماثلا، مؤكدة أن البذور غير المرغوب فيها يمكن أن تكون غازية أو تسبب المرض للنباتات المحلية أو تضر بالماشية، مناشدة المواطنين إلى عدم زرعها وإبلاغ السلطات الزراعية في حال تسلمهم هذه العبوات.

بدورها، فتحت وزارة الزراعة والغذاء في ولاية يوتا، بالتعاون مع عناصر مصلحة الجمارك والحدود، تحقيقا في هذه القضية.

وظهرت قضية البذور الغامضة في الولايات المتحدة بعد بضعة أيام فقط من تلقي مئات النباتيين البريطانيين عبوات مماثلة.

وتفاعل ناشطون أمريكيون مع الحدث بطرق مختلفة فمنهم ما يرى الأمر كمزحة ومنهم من تساءل بجدية عما إذا كانت تلك البذور جزءا من “هجوم بيولوجي استراتيجي” أو شكل من أشكال “الحرب البيولوجية” من قبل الصين.

المصدر: “تويتر” + “سبوتنيك”