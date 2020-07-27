إنجلترا – كشفت بريطانيا عن خطط لنزع فتيل “القنبلة الزمنية للبدانة” وذلك بحظر إعلانات الوجبات السريعة على التلفزيون والإنترنت قبل الساعة التاسعة مساء، وغيرها من الإجراءات في ضوء ذلك.

وتضمنت الإجراءات التي تهدف من خلالها إلى مكافحة البدانة، منع عروض “اشتري واحدة واحصل على الأخرى مجانا” على مثل هذه الأطعمة، بالإضافة إلى خطط لوضع السعرات الحرارية في قوائم الطعام، كما ستبدأ الحكومة أيضا إجراء مشاورات لعرض السعرات الحرارية على المشروبات الكحولية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان: “فقدان الوزن صعب، لكن مع بعض التغييرات الصغيرة يمكننا أن نشعر بأننا لائقين بدنيا أكثر ونتمتع بصحة أكثر”.

وأضاف: “إذا بذلنا القليل، فيمكننا خفض المخاطر الصحية علينا وحماية أنفسنا من فيروس كورونا، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على هيئة الصحة الوطنية”.

ويرغب رئيس الوزراء جونسون، الذي قل وزنه منذ أن كان بالعناية المركزية لإصابته بكوفيد-19، يرغب في علاج البدانة بعدما أوضح بحث أن أولئك الذين يعانون من البدانة أو الوزن الزائد أكثر عرضة لخطر الوفاة أو المرض الشديد بفيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة خطوة جديدة لمساعدة الناس في “السيطرة على مستقبلهم من خلال فقدان الوزن، وأن يصبحوا أكثر نشاطا وأن ينتهجوا أسلوب حياة صحي أكثر”.

وتقول هيئة الصحة في إنكلترا إن أكثر من 60 بالمئة من البالغين في بريطانيا يصنفون على أنهم يعانون من الوزن الزائد أو البدانة، وصدرت أزمة فيروس كورونا قضية البدانة إلى واجهة تفكير الحكومة، مع تدشين حملة “صحة أفضل” إلى جانب التدابير الجديدة.

المصدر: رويترز