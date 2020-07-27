ليبيا – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الدعم المعلوماتي والعملياتي الذي وفره جهاز الاستخبارات التركي في ليبيا غيّر قواعد اللعبة وأسهم في وقف تقدم من وصفه بـ”الانقلابي حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر).

أردوغان وفي كلمة ألقاها أمس الأحد خلال مشاركته في افتتاح مبنى جهاز الاستخبارات الجديد بمدينة إسطنبول وفقًا لما أوردته وكالة “الأناضول” التركية ادعى أن الدعم الاستخباراتي والعمليّاتي الذي قدمته الاستخبارات التركية لعب دورًا في وقف تقدم من وصفه بـ”الانقلابي” خليفة حفتر الذي اختار الطرق العسكرية بدلًا من الخيار السياسي للحلّ حسب زعمه .

وأشار الرئيس التركي إلى أهمية جهاز الاستخبارات للدولة لما تشكّله من حجر أساس للوقوف على قدميها، دون أن يشير الى دور جهاز مخابراته في نقل أكثر من 16 الف مرتزق ومتطرف من سوريا الى ليبيا عبر مطارات تركيا .

واستشهد في هذا الإطار بأن الدولة العثمانيّة تلقّت واحدة من أكبر الهزائم في تاريخها في حرب البلقان (1912-1913) حيث أن حكّام تلك الفترة لم يتمكنّوا طوال سنوات من رؤية استعدادات بعض المجتمعات للتمرد على الدولة بسبب انعدام الرؤية الصحيحة والفطنة حسب تعبيره.

واستدرك أردوغان أنّ السلطان عبد الحميد الثاني (1842-1918) أنقذ تركيا من براثن كوارث كثيرة دون إطلاق طلقة رصاص واحدة بفضل قوة جهاز استخباراته وعبقريّته الدبلوماسيّة حسب قوله.

وزعم أنّه وبفضل تعاظم تأثير الاستخبارات الخارجيّة بدأت تركيا تحتلّ مكانتها في كافّة المحافل كقوة إقليمية وعالمية.

وأردف: “المكاسب التي حققناها في مناطق الاشتباكات تعزز قوّتنا على طاولة المفاوضات وتمنحنا قوة الدفاع عن مصالح شعبنا”.

وتابع قائلًا: “جهاز الاستخبارات سلاح محوري في كفاحنا التاريخي من أجل بناء تركيا القوية والكبيرة وسيبقى كذلك”.

وواصل: “نحن نعلم مدى التضحيات التي بذلتها الاستخبارات التركية في عملية المخلب شمالي العراق وعمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام ودرع الربيع في سوريا وأيضا في ليبيا ومناطق أخرى”.

وأكّد أنّ جهاز استخبارات بلاده سيكثّف أنشطته حيثما يتطلب ذلك تماشيًا مع مصالح تركيا.

الرئيس التركي اختتم كلمته بالقول: “بفضل الإنجازات في مجال الدبلوماسيّة الاستخباراتيّة أصبحنا قادرين على تنفيذ أعمالنا الأخرى بقوّة وحزم أكبر”.