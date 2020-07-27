الولايات المتحدة – وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمر الإعلان عن حالة الطوارئ في ولاية تكساس الأمريكية في ظل تعرضها للإعصار “هانا”.

وذكر البيت الأبيض، في بيان، أن ترامب “أعلن وجود حالة طوارئ في ولاية تكساس وأمر بتقديم مساعدات فدرالية لدعم جهود السلطات على مستوى الولاية والمستوى المحلي للتعامل مع الظروف الطارئة النابعة عن إعصار هانا”.

وسبق أن أعلن حاكم تكساس، غريغ إيبوت، حالة الطوارئ في 32 دائرة بالولاية من أصل 254، ما سيتيح السلطات المحلية الاستفادة من بعض الصناديق الإضافية وإشراك مزيد من الموارد لمواجهة الإعصار.

وضرب الإعصار “هانا” ساحل جنوب ولاية تكساس الأمريكية مساء السبت برياح شديدة وأمواج عاتية هددت منطقة شاسعة تعاني بالفعل في ظل ارتفاع كبير في عدد الوفيات بفيروس كورونا.

و”هانا” أول إعصار في موسم أعاصير الأطلسي الحالي المتوقع أن يختلف عن أي موسم سابق، وتكافح السلطات لإجلاء وإيواء السكان مع الحفاظ على بروتوكولات التباعد الاجتماعي وغيرها من القيود المفروضة لاحتواء الوباء.

وضربت رياح الإعصار ساحل تكساس قرب منطقة كوربس كريستي بحلول المساء، فيما وتوقع المركز الوطني للأعاصير اجتياح الأمواج العاتية منطقة كبيرة على امتداد الشاطئ تبلغ 482 كيلومترا تقريبا من مدينة سارجنت شمالا إلى بورت مانسفيلد في الجنوب.

وقال المركز إن الإعصار سيضعف مع تحركه في اليابسة داخل تكساس وعبر شمال شرق المكسيك.

المصدر: RT + وكالات