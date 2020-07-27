لبنان – شهدت منطقة مزارع شبعا اللبنانية الواقعة على الحدود مع إسرائيل تطورات أمنية، اليوم الاثنين، وقد تحدثت مصادر لبنانية مطلعة عن تنفيذ “حزب الله” عملية هناك ضد الجيش الإسرائيلي.

– مصادر عبرية: نتنياهو يتوجه إلى مقر وزارة الدفاع لإجراء مشاورات بشأن الحادث على الحدود مع لبنان

– الإعلام الإسرائيلي: غلق مطار “روش بينا” شمالي إسرائيل بسبب التوتر على الحدود مع لبنان

– الجيش الإسرائيلي يقول إنه أحبط محاولة تسلل من قبل فرقة مسلحة على طول الحدود اللبنانية

– وسائل إعلام إسرائيلية: هناك أكثر من خليه لحزب الله في أكثر من موقع

– رويترز: الجيش الإسرائيلي وحزب الله يتبادلان إطلاق النار بالقرب من الحدود اللبنانية – الإسرائيلية

– رويترز عن مصدر لبناني مطلع: إطلاق حزب الله اللبناني صاروخا موجها على مركبة إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا

– الإعلام الرسمي اللبناني: قصف مدفعي إسرائيلي على المرتفعات الشرقية لبلدة كفرشوبا

– مراسلنا: تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء مزارع شبعا جنوب لبنان

– انفجارات وإطلاق نار كثيف في مزارع شبعا غداة تحذير إسرائيلي لسوريا ولبنان

– الجيش الإسرائيلي: وقوع حادث أمني على حدود إسرائيل الشمالية قرب لبنان

المصدر: RT + وكالات