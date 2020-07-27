إيطاليا – أضاع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فرصة ذهبية لرفع رصيده من الأهداف، والمنافسة بقوة على لقب هداف الدوري الإيطالي وجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا، بإهداره ضربة جزاء.

وسجل رونالدو “صاروخ ماديرا” الهدف الأول لأصحاب الأرض، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، بتسديدة قوية زاحفة في الزاوية اليمنى البعيدة.

وأتيحت فرصة ذهبية للدون البرتغالي لتسجيل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه، في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، بإهداره ضربة جزاء “بغرابة” ارتدت كرته الصاروخية من العارضة.

واكتفى رونالدو بهدف وحيد في هذه المباراة، رفع به رصيده إلى 31 هدفا، ليقلص الفارق إلى ثلاثة أهداف بينه وبين متصدر قائمة الهدافين، الإيطالي شيرو إيموبيلي مهاجم فريق هيلاس فيرونا، الذي أحرز ثلاثية “هاتريك”، منها هدفان من ضربتي جزاء في مرمى مضيفه هيلاس فيرونا، في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من يوم الأحد.

وأهدر رونالدو أول ضربة جزاء في الموسم الحالي للدوري، من أصل 13 ركلة، حيث أحرز 12 هدفا من ركلات الجزاء.

المصدر: RT