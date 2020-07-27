إنجلترا – شتم تروي ديني، مهاجم وقائد فريق واتفورد الإنجليزي، أحد الصحفيين على الهواء مباشرة عقب هبوط النادي رسميا إلى دوري الدرجة الأولى.

وهبط واتفورد رسميا إلى التشامبيونشيب (دوري الدرجة الأولى) عقب خسارته الأحد، أمام أرسنال 3-2، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وعقب انتهاء المواجهة، خرج تروي ديني في لقاء صحفي عبر أثير قناة “سكاي سبورتس”، وخلال اللقاء سأل المراسل عن إمكانية اعتزاله كرة القدم بعد هبوط واتفورد، ليثير السؤال غضب اللاعب البالغ 32 عاما، ويرد:”أنا لست كبيرا لهذه الدرجة يا ابن **** الغبي”.

إلا أن المهاجم الإنجليزي استدرك بعد لحظات بأنه على الهواء مباشرة، وقام بالاعتذار للمراسل.

وذكرت صحيفة “ديلي ميرور” الإنجليزية أن ديني الذي يلعب في صفوف واتفورد منذ عام 2012، سيخضع لعملية جراحية في الأسبوع المقبل بالركبة، وبعدها سيتخذ قراره النهائي، بالاستمرار أو اعتزال كرة القدم.

المصدر: “تويتر”