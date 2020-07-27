ليبيا – قال وزير الخارجية المصريّ سامح شكري إن مصر لن تقبل أي تعدٍ على الخطوط الحمراء التي تم تحديدها في ليبيا.

شكري وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسيّة أكّد ضرورة الحلّ السياسي للأزمة الليبية مع حفظ ومراعاة الأمن القومي المصري.

وأضاف: “نؤكّد أن الموقف المصري هو موقف ساعٍ لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا ووقف إطلاق النار، والهدف ليس التصعيد وإنّما استقرار الوضع على الساحة الليبية من الناحية العسكرية”.

وتابع: “لمصر مصالح، مصر استهدفت وتعرض شعبها للاستهداف من قبل المنظمات الإرهابيّة التي نفذت للأراضي المصريّة بسبب الوضع في ليبيا”.

وزير الخارجية المصري أكد أن مصر سوف تدافع عن مصالحها وسوف تستمر في دفع المسار السياسي ولن تقبل بأي شكل من الأشكال أيّ نوع من التعدي للخطوط الحمراء التي تمّ تحديدها.