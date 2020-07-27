ليبيا – أقدمت مجموعة مسلحة مدعومة بعربات مزودة بمضادات طيران ، مساء الأحد ، على إقفال مقر الشركة العامة للكهرباء الرئيسي الواقع قرب ” بوابة الجبس ” جنوب العاصمة طرابلس وقد شهد هذا الحراك المسلح تدوين عبارات عدة على بوابة الشركة منها ( لن تدخلوها ) وهي موجهة للإدارة الجديدة .

وقامت المجموعة وهي منحدرة من مصراتة وتعمل تحت راية الكتيبة 301 المتمركزة في المنطقة منذ سنوات بإغلاق المقر إحتجاجًا على تعيين مجلس إدارة جديد برئاسة شخص منحدر من غدامس ومعه أعضاء من الشرق والغرب والجنوب وإقالة المجلس السابق بقيادة على ساسي المصراتي الذي كانت تتكفل بحمايته حتى خلال الإعتصامات السابقة .

وقالت المجموعة المسلحة في بيان من أمام مقر الشركة تلقته المرصد من مسؤول في مجلس الإدارة المُقال ” أن احتجاجها هذا يأتي لمطالبتها بتعيين ذي كفاءة ووطنية في هذا المرفق الحساس ” مذكرة السراج الذي أصدر القرار بفضلها في ” الدفاع عن طرابلس وتقديم التضحيات وغيره من جمل الإبتزاز المعروفة منذ سنة 2011 .

كما وجهت الكتيبة تحذيرها للسراج وحملته مسؤولية هذا القرار العشوائي الإرتجالي عبر تعيين مجلس إدارة جديد لشركة الكهرباء في وقت كان عليه فيه تقديم الدعم للإدارة السابقة بقيادة علي ساسي الذي إلتقطته العدسة وهو يتوارى خلف سلاح هذه الكتيبة أمام بوابة الشركة في اعتصامات سابقة .

واعتبر البيان أيضًا أن إدارة ساسي كانت على كفاءة عالية وخبرة تمتد إلى 30 سنة مشيرة إلى أن طريقة تسمية أعضاء مجلس إدارة جدد بانتقائية لا يلبي إلا مطامع من دفع بهم وبينهم مستشارو السراج وكذلك في إشارة لعميد بلدية الزاوية الذي حضر إجتماع تكليف الإدارة الجديدة دون أي صفة تخوله حضور اجتماعات الجمعية العمومية لشركة الكهرباء سوى سطوة مليشيات مدينته على خط الغاز المغذي لمحطات غرب طرابلس ونفوذها على مجلس إدارة الشركة من خلال عبدالمجيد حمزة ( الزاوي ) وهو أيضًا يتنازع السلطة مع ساسي في إدارة القطاع.

فيما أعلن ساسي نفسه في 17 يوليو الجاري خلال مقابلة تلفزيونية أن هؤلاء المستشارين يتدخلون في عمل الشركة وقد منعوا مقترحات عدة منها مقترح إنارة شوارع طرابلس بالطاقة الشمسية إضافة لتشكيكه بذات المقابلة في كفاءة مجلس الإدارة الجديد قبل يوم من تسمية الأعضاء .

ساسي : قدمنا مقترح إنارة شوارع #طرابلس بالطاقة الشمسية للرئاسي والأخير عرضه على مستشاره للطاقة وتم رفضه بينما يستمر هذا الشخص في تقديم وعود حبر على ورق . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/lfGsOFv8nL — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) July 18, 2020

ودونت الكتيبة عبارات على بوابة الشركة مثل ( لن تدخلوها – بركان الغضب – دم الشهداء ما يمشيش هباء – لا لمشروع الكرامة – لا لعملاء حفتر – لن ننسى دماء رجال بركان الغضب – دم الرجال في رقابنا – طز في حفتر ومن والاه – 17 فبراير خط أحمر ) وغيره من شعارات جني الأحياء للمغانم بإسم الأموات .

ويقود كتيبة 301 عبدالسلام زوبي وتشتهر بإسم ( كتيبة 301 سرانتي ) لشهرتها في جباية الأتاوات من المحلات التجارية في المنطقة مقابل الحماية ، وهي تابعة لرئاسة الأركان العامة بالوفاق وتتمركز في مطار طرابلس الدولي سابقاً وقد أشاد بنظاميتها رئيس أركان الوفاق محمد الشريف .

فيديو | باشاآغا يقوم اليوم الإثنين بزيارة دعم لمحور "الكتيبة 301 #مصراتة " جنوب العاصمة إلتقى فيها آمرها عبدالسلام زوبي رفقة مقاتليه واستمع لمتطلباتهم وحاجاتهم عقب يوم من هجوم شنه على "المليشيات الفاسدة في #طرابلس". #ليبيا لمتابعة #المرصد عبر انستغرام :https://t.co/UCKV5LYsKz pic.twitter.com/I41zYVOPPW — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 24, 2020

كما أن هذه الكتيبة ورغم اختلاف تبعيتها الإدارية ، ترتبط أيضًا مناطقيًا بوزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا الذي زار محاورها في 24,فبراير الماضي عقب يوم واحد فقط من شنه هجوماً لاذعاً على ما يسميها ” مليشيات طرابلس ” التي توعد بتفكيكها واتهمها بالفساد والتدخل في عمل مؤسسات الدولة .

ونوهت الكتيبة بأنها لن تقف مكتوفى الايدي ازاء ما يجري وختمت بالقول : ” وليعد مجلس الجمعية العمومية حساباته ، فان ليبيا لم تخلو بعد من الوطنيين و لن ندخر وسعا لابطال هذا العبث ، وهذا التلاعب المكشوف وعلى الباغي تدور الدوائر ” .

وكشف مصدر مسؤول بالشركة عن نية ساسي رفع دعوة قضائية إلى القضاء الإداري ضد قرار الجمعية العمومية برئاسة السراج وذلك لعدم إختصاصها في الموضوع لعدم شرعية انعقادها بسبب غياب أعضاء منها عن الإجتماع بينهم فتحي المجبري ماينسف شرط الإجماع وكذلك لعيوب قانونية أخرى متوقعًا الحصول على حكم لصالحه على غرار أحكام قضائية سابقة صدرت ضد قرارات إدارية للسراج لعدم الشرعية أو عيب إغتصاب السلطة ومخالفة الصخيرات وحتى الإعلان الدستوري وعدم حصوله على شرعية الثقة من مجلس النواب .

المرصد – خاص