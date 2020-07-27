 صور | حراك مسلح داعم لساسي يغلق مقر شركة الكهرباء بوجه الإدارة الجديدة : لن تدخلوها ! – صحيفة المرصد الليبية
Search
Home

ليبيا – أقدمت مجموعة مسلحة مدعومة بعربات مزودة بمضادات طيران ، مساء الأحد ، على إقفال مقر الشركة العامة للكهرباء الرئيسي الواقع قرب ” بوابة الجبس ” جنوب العاصمة طرابلس وقد شهد هذا الحراك المسلح تدوين عبارات عدة على بوابة الشركة منها ( لن تدخلوها ) وهي موجهة للإدارة الجديدة  .

وقامت المجموعة وهي منحدرة من مصراتة وتعمل تحت راية الكتيبة 301 المتمركزة في المنطقة منذ سنوات بإغلاق المقر إحتجاجًا على تعيين مجلس إدارة جديد برئاسة شخص منحدر من غدامس ومعه أعضاء من الشرق والغرب والجنوب وإقالة المجلس السابق بقيادة على ساسي المصراتي الذي كانت تتكفل بحمايته حتى خلال الإعتصامات السابقة .

عربات وعناصر المجموعة المسلحة نفسها أمام بوابة شركة الكهرباء- أرشيفية

وقالت المجموعة المسلحة في بيان من أمام مقر الشركة تلقته المرصد من مسؤول في مجلس الإدارة المُقال ” أن احتجاجها هذا يأتي لمطالبتها بتعيين ذي كفاءة ووطنية في هذا المرفق الحساس ” مذكرة السراج الذي أصدر القرار بفضلها في ” الدفاع عن طرابلس وتقديم التضحيات وغيره من جمل الإبتزاز المعروفة منذ سنة 2011 .

بيان الكتيبة من أمام شركة الكهرباء / 26 يوليو 2020

كما وجهت الكتيبة تحذيرها للسراج وحملته مسؤولية هذا القرار العشوائي الإرتجالي عبر تعيين مجلس إدارة جديد لشركة الكهرباء في وقت كان عليه فيه تقديم الدعم للإدارة السابقة بقيادة علي ساسي الذي إلتقطته العدسة وهو يتوارى خلف سلاح هذه الكتيبة أمام بوابة الشركة في اعتصامات سابقة  .

علي ساسي خلف المجموعة المسلحة أمام مقر شركة الكهرباء - 26 يوليو 2019

علي ساسي خلف المجموعة المسلحة نفسها أمام مقر شركة الكهرباء في إعتصام سابق – أرشيفية

واعتبر البيان أيضًا أن إدارة ساسي كانت على كفاءة عالية وخبرة تمتد إلى 30 سنة مشيرة إلى أن طريقة تسمية أعضاء مجلس إدارة جدد بانتقائية لا يلبي إلا مطامع من دفع بهم وبينهم مستشارو السراج  وكذلك في إشارة لعميد بلدية الزاوية الذي حضر إجتماع تكليف الإدارة الجديدة دون أي صفة تخوله حضور اجتماعات الجمعية العمومية لشركة الكهرباء سوى سطوة مليشيات مدينته على خط الغاز المغذي لمحطات غرب طرابلس ونفوذها على مجلس إدارة الشركة من خلال عبدالمجيد حمزة ( الزاوي ) وهو أيضًا يتنازع السلطة مع ساسي في إدارة القطاع.

جمال بحر عميد الزاوية في إجتماع عمومية شركة الكهرباء – 19 يوليو 2020

فيما أعلن ساسي نفسه في 17 يوليو الجاري خلال مقابلة تلفزيونية أن هؤلاء المستشارين يتدخلون في عمل الشركة وقد منعوا مقترحات عدة منها مقترح إنارة شوارع طرابلس بالطاقة الشمسية إضافة لتشكيكه بذات المقابلة في كفاءة مجلس الإدارة الجديد قبل يوم من تسمية الأعضاء .

ودونت الكتيبة عبارات على بوابة الشركة مثل ( لن تدخلوها – بركان الغضب – دم الشهداء ما يمشيش هباء – لا لمشروع الكرامة – لا لعملاء حفتر – لن ننسى دماء رجال بركان الغضب – دم الرجال في رقابنا – طز في حفتر ومن والاه – 17 فبراير خط أحمر ) وغيره من شعارات جني الأحياء للمغانم بإسم الأموات .

مدخل الشركة العامة للكهرباء بعد اعتصام الكتيبة / 26 يوليو 2020

مدخل الشركة العامة للكهرباء بعد اعتصام الكتيبة / 26 يوليو 2020

ويقود كتيبة 301 عبدالسلام زوبي وتشتهر بإسم ( كتيبة 301 سرانتي ) لشهرتها في جباية الأتاوات من المحلات التجارية في المنطقة مقابل الحماية ، وهي تابعة لرئاسة الأركان العامة بالوفاق وتتمركز في مطار طرابلس الدولي سابقاً وقد أشاد بنظاميتها رئيس أركان الوفاق محمد الشريف .

كما أن هذه الكتيبة ورغم اختلاف تبعيتها الإدارية ، ترتبط أيضًا مناطقيًا بوزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا الذي زار محاورها في 24,فبراير الماضي عقب يوم واحد فقط من شنه هجوماً لاذعاً على ما يسميها ” مليشيات طرابلس ” التي توعد بتفكيكها واتهمها بالفساد والتدخل في عمل مؤسسات الدولة .

مدخل الشركة العامة للكهرباء بعد اعتصام الكتيبة / 26 يوليو 2020

مدخل الشركة العامة للكهرباء بعد اعتصام الكتيبة / 26 يوليو 2020

ونوهت الكتيبة بأنها لن تقف مكتوفى الايدي ازاء ما يجري وختمت بالقول : ” وليعد مجلس الجمعية العمومية حساباته ، فان ليبيا لم تخلو بعد من الوطنيين و لن ندخر وسعا لابطال هذا العبث ، وهذا التلاعب المكشوف وعلى الباغي تدور الدوائر ” .

أعضاء الجمعية العمومية التي شكلها السراج برئاسته لشركة الكهرباء – نوفمبر 2016

وكشف مصدر مسؤول بالشركة عن نية ساسي رفع دعوة قضائية إلى القضاء الإداري ضد قرار الجمعية العمومية برئاسة السراج وذلك لعدم إختصاصها في الموضوع لعدم شرعية انعقادها بسبب غياب أعضاء منها عن الإجتماع بينهم فتحي المجبري ماينسف شرط الإجماع وكذلك لعيوب قانونية أخرى متوقعًا الحصول على حكم لصالحه على غرار أحكام قضائية سابقة صدرت ضد قرارات إدارية للسراج لعدم الشرعية أو عيب إغتصاب السلطة ومخالفة الصخيرات وحتى الإعلان الدستوري وعدم حصوله على شرعية الثقة من مجلس النواب .

المرصد – خاص

مدخل الشركة العامة للكهرباء بعد اعتصام الكتيبة / 26 يوليو 2020

مدخل الشركة العامة للكهرباء بعد اعتصام الكتيبة / 26 يوليو 2020

مدخل الشركة العامة للكهرباء بعد اعتصام الكتيبة / 26 يوليو 2020

مدخل الشركة العامة للكهرباء بعد اعتصام الكتيبة / 26 يوليو 2020

مدخل الشركة العامة للكهرباء بعد اعتصام الكتيبة / 26 يوليو 2020

مدخل الشركة العامة للكهرباء بعد اعتصام الكتيبة / 26 يوليو 2020

مدخل الشركة العامة للكهرباء بعد اعتصام الكتيبة / 26 يوليو 2020

مدخل الشركة العامة للكهرباء بعد اعتصام الكتيبة / 26 يوليو 2020

مدخل الشركة العامة للكهرباء بعد اعتصام الكتيبة / 26 يوليو 2020

مدخل الشركة العامة للكهرباء بعد اعتصام الكتيبة / 26 يوليو 2020

مدخل الشركة العامة للكهرباء بعد اعتصام الكتيبة / 26 يوليو 2020

مدخل الشركة العامة للكهرباء بعد اعتصام الكتيبة / 26 يوليو 2020