ليبيا – اندلعت اشتباكات مساء اليوم في منطقة ( سبان ) بالضواحي الشمالية لمدينة الزاوية أسفرت عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص بينهم مدني مسُن يدعى الطاهر شعبان أصيب في منزله برصاصة طائشة في الجزء العلوي من جسده فيما شهدت مدينة صبراتة إعتداءً منفصل بالتزامن .

ووفقًا لمصادر أمنية تحدثت لـ المرصد من المدينة شرط عدم كشف هويتها لأسباب أمنية ، فقد أسفرت الإشتباكات عن مقتل عنصر يدعى إبراهيم فتحي ابوشناف الفار التابع لإحدى المجموعات المسلحة في المدينة المحسوبة على محمد كشلاف الملقب ( القصب ) فيما أصيب شقيقه أمجد بجروح بالغة ألزمته غرفة العناية في المستشفى .

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وقد اندلع الاشتباك ولأسباب غير معروفة بين هذه المجموعة مع مجموعة أخرى تتمركز في ذات هذه المنطقة القريبة من مصفاة الزاوية ويقودها تاجر المخدرات ومهرب الوقود المعروف ( أشرف طريرة ) وهو أيضًا ضمن مجموعة القصب وقد شارك جميعهم في معارك قوات الوفاق بمحاور جنوب طرابلس ، بحسب المصادر ذاتها

أيضًا أصيب في الإشتباك شخص آخر وهو شاب عشريني يدعى حمزة خالد أبوزريبة بإصابة خطيرة على مستوى الرأس وهو إبن شقيق القيادي في مليشيات الزاوية ، عضو مجلس النواب المنقطع ، علي أبوزريبة .

وكان ( طريرة ) قد أقدم مساء أمس السبت على قتل شخص آخر من المدينة ويدعى ( زهير سويسي ) وبعد هذه الواقعة أصيب شخصين آخرين هما ( عبدالرؤوف وعبدالهادي الهنقاري ) فيما تقوم السرية الأولى بقيادة المطلوب للنائب العام محمد بحرون الملقب ( الفار ) بالتحشيد لمهاجمة المنطقة والقضاء على ( طريرة ) .

وتشهد مدينة الزاوية أوضاعًا أمنية متردية في ظل انتشار وانفلات المجموعات المسلحة التي تنتشر بها وكذلك في صبراتة وصرمان منذ مايو الماضي وقد هاجمت اليوم منزلاً في منطقة الخطاطبة بصبراتة يعود للمواطن مختار مجاهد .

ولم تعرف أسباب مهاجمة منزل هذا المواطن الذي تصدى رفقة أبناء المنطقة لهذه العناصر المهاجمة وهي من الزاوية وصبراتة ذاتها وقد أصيب المنزل جراء قصفه بصاروخ ( SPG ) مخلفًا أضرارًا مادية وحالة من الهلع .

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وكان وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا قد توعد سابقًا بضبط الأمن في المدينة وكبح جماح هذه المجموعات المنفلتة التي تمتهن الجريمة المنظمة كما سبق له وصفها حتى أنه طالب الصديق الكبير بتجميد حسابات بعض قادتها ، إلا أن أي شيء على الأرض لم يتغير في ظل تدهور الوضع الأمني وعودة أنشطة التهريب بمناطق الساحل الغربي وغياب دور المديريات تمامًا إلا من خلال الإستعراضات والصور التي تنشرها الداخلية عبر صفحتها الرسمية .

المرصد – خاص

مستند | بينهم صديق المشري .. باشاآغا يخاطب الكبير بشأن أربعة مهربين في الساحل الغربي . #ليبيا #المرصد https://t.co/M9WYx2DwoM — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) June 20, 2020