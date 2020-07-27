ليبيا – قال عضو مجلس النواب المصري أشرف عثمان إن مصر لن تسمح بتقسيم ليبيا أو التجرؤ على سيادتها من أي جهة إقليمية غازية للبلاد وفي المقدمة منها تركيا.

عثمان وفي بيان له أمس الأحد وفقًا لما نقله موقع “صدى البلد” المصري أكّد أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول أن يحقّق حلمه القديم ويعيد الاستعمار العثماني للبلاد العربيّة وهو ما لم ولن يتحقق.

ونوّه بالموقف المصري القويّ الصادر عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والذي أكّد أنّ مصر ستتدخل بشكل مباشر في ليبيا وأنّ تدخّلها سيحسم الأمور عسكريًّا بسرعة لكن مع هذا فإنّ مصر وخلال الاتصالات طوال الفترة الماضية تعطي أولويّة للحل السياسي حيث أكّد وزير الخارجيّة سامح شكري هذا بالقول إنّ مصر تصر على الحل السياسي في ليبيا رغم أن الموضوع في منتهى الخطورة.

وحذّر البرلماني المصري من المصير المحتوم الذي سيقابله أردوغان في ليبيا ليس فقط لأنّ الاستعمار قد انتهى في العالم ككل وهو يحاول إعادته من جديد وهو ما لن يحدث ولكن لأن ملايين الليبيين رافضون لوجوده تمامًا ويعتبرونه محتلًّا غاصبًا لبلادهم ومستعدون تمامًا للوقوف في وجهه.