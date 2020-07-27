قبل 5 أيام من عيد الأضحى.. رسوم مسيئة على واجهة مسجد تثير غضب مسلمي فرنسا

قبل 5 أيام من عيد الأضحى.. رسوم مسيئة على واجهة مسجد تثير غضب مسلمي فرنسا

فرنسا – تم العثور على العديد من العلامات المسيئة للمسلمين، المرسومة باللون الأحمر، بما في ذلك صليب معقوف، على واجهة مسجد أجان، في جنوب غرب فرنسا.

وندد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “بأشد العبارات الإساءات غير المقبولة التي استهدفت مسجد أجان”.

وأشار إلى أن “هذه الأعمال الشنيعة تناقض قيَم الجمهورية”، معربا عن تضامنه مع مسلمي أجان.

من جهته، قال رئيس المرصد الفرنسي لمناهضة الإسلاموفوبيا، عبد الله زكري، إن “هذه الرسوم التي تأتي قبل 5 أيام من عيد الأضحى، تشكل استفزازا وإهانة للمواطنين الفرنسيين المسلمين في أجان”.

وأعرب زكري عن أمله بتوقيف مرتكبي هذه الأعمال ومعاقبتهم.

وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقا في الحادث، وتسلم مركز شرطة أجان المكلف بالتحقيق كاميرات المراقبة المنصوبة حول المسجد.

المصدر: RTL