ليبيا – قال نائب رئيس اللجنة الطبيّة الاستشاريّة لمكافحة وباء كورونا أحمد الحاسي أمس الأحد إن سبب عدم خروجهم للحديث عن الوضع الوبائي الفترة الماضية بعد تقديم أكثر من 50 إيجاز علمي، هو عدم انصياع المواطنين بالتدابير الاحترازية لمواجهة الفيروس.

الحاسي أعرب في إيجاز صحفي له أمس الأحد وفقًا لوكالة الانباء الليبية التابعة للحكومة المؤقّتة، عن إحباطه لعدم استجابة المواطنين بشأن أهمية التباعد الاجتماعي وإتباع طرق الوقاية من كوفيد 19، مشيرًا إلى أن دورهم لا يقتصر على إحصائيّات، إنما هو التأثير في المواطن للالتزام الذاتي تجاه هذا الوباء.

وأكّد على نجاحهم في اتباع المنحنى المنخفض منذ بداية مكافحة الجائحة 16 مارس 2020 إلى 24 مايو ،2020 عن طريق غلق جميع المنافذ وحظر التجوال الذي كان له تأثير إيجابيّ كبير.

وبيّن أنه إذا الوضع الوبائي أصبح أكثر سوءًا فلن تتمكن اللجنة من مجابهة الجائحة، لأن القدرة الاستيعابيّة لديها غير كافية، موضحًا أن الخطّة التي وضعتها اللجنة تضم 4 خطوات أساسيّة، هي منع دخول الفيروس وكيفيّة احتوائه في حالة دخوله، وكيفيّة التعامل معه في حالة انتشاره، بالإضافة لكيفيّة زيادة القدرة الاستيعابيّة بالمرافق الصحيّة.

ونوّه إلى أن دخول الفيروس أمر متوقع، حيث قامت اللجنة بالعمل جاهدة لتبطيء دخوله حتى تتمكن المرافق الصحية من استيعاب المرضى، لافتًا إلى أنه منذ نهاية شهر مايو ويونيو لاحظ الأطباء ظهور حالات مشابهة لأعراض الأنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي، ومع وجود كوفيد 19 يكون هذا مؤشرًا كبيرًا على إصابتهم في كورونا إذا لم يثبت عكس ذلك.

كما كشف أن الحالات المصابة بكوفيد 19 حتى أمس الأحد بالنسبة للمنطقة الجغرافيّة الجفرة تازربو الكفرة امساعد هي 163 حالة موجبة مفصلة على النحو التالي: بنغازي 73حالة، البيضاء 11 حالة ، الأبيار 10، بن جواد 14حالة، البريقة حالتان، اجدابيا 24، الجفرة 15 حالة، وهراوة 5 حالات، الكفرة حالة واحدة، درنة حالة واحدة، طبرق 3 حالات، أما سرت فحالتان.

وذكر أن الأسوأ من ارتفاع عدد الحالات الموجبة هو نسبة الوفيات، حيث سجلت في آخر 10 أيام 12 حالة وفاة، وعليه بدأ الأمر في الخطورة، مبيّنًا أنه في حالة ظهور حالات انتشار محلي (غير مخالطة، وغير صفرية) إذا لم تُكتشف في خلال 6 أسابيع ستقوم بنقل العدوى إلى 1400 حالة في المجتمع.

وأرجع سبب ازدياد عدد الحالات بوتيرة خطيرة إلى عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي والاستمرار في المناسبات الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه مع وجود الانتشار المحلي يجب الالتزام الذاتي والحرص لأخذ المسافات بين الأشخاص، والالتزام بلبس الكمامات في الأماكن العامة والابتعاد عن التزاحم خاصة في فترة العيد واستعمال المطهرات والكحول اليدوية.