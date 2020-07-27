إنجلترا – نشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، مقطع فيديو يظهر فيه هدافه المصري محمد صلاح يوجه رسالة وداع خاصة لزميله الكرواتي، ديان لوفرين، الذي سينتقل إلى نادي زينيت الروسي.

وقال صلاح في الرسالة لزميله وصديقه الكرواتي: “لا أعرف كيف أقول يا صديقي. لا تعرف شعوري الآن. سنفتقدك كثيرا، خاصة أنا”.

وأضاف النجم المصري: “لقد كنت لاعبا لا يصدق، وصديقا عظيما بالنسبة لي. سوف نفتقدك كثيرا. أفتقدك كثيرا، أحبك كثيرا. لقد كنت رائعا داخل الملعب وخارجه. لذا، شكرا لك على كل ما فعلته للنادي، شكرا لك على كل ما فعلته من أجلي. أتمنى لك كل التوفيق في المستقبل، وأتمنى لك مسيرة رائعة أيضا، والاستمتاع بالنادي الجديد مع عائلتك. شكرا جزيلا ونراكم قريبا”.

وتربط صلاح ولوفرين علاقة صداقة قوية، منذ أن وقع النجم المصري مع ليفربول في صيف عام 2017، ودائما ما ظهرا سويا في العديد من المناسبات، وتحصل بينهما العديد من المواقف الطريفة.

وأعلن ليفربول في وقت سابق من اليوم الاثنين رسميا عن مغادرة لوفرين إلى نادي زينيت بطل الدوري الروسي، بعد ستة مواسم أمضاها في ملعب “أنفيلد”.

المصدر: وكالات