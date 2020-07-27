بغداد – أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، علي البياتي، اليوم الاثنين عن سقوط عدد من القتلى في صفوف المتظاهرين الليلة الماضية.

وقال البياتي، إن “قتيلين سقطا في ساحة التحرير ببغداد الليلة الماضية خلال صِدامات مع القوات الأمنية”:

على صعيد متصل قال البياتي في بيان صحفي، إن “فرق المفوضية تواصل رصدها للتظاهرات في بغداد وباقي المحافظات، وتعبر عن قلقها وأسفها البالغ لسقوط شهداء ومصابين بين المتظاهرين والقوات الامنية نتيجة للمصادمات بين القوات الامنية والمتظاهرين في ساحة التحرير مساء أمس الاحد”.

وأضاف، أن “هذه الاعتداءات تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان ومعايير الأمم المتحدة لإنفاذ القانون، وتجاوزاً لحقوق التظاهر السلمي”.

وتابع البياتي: “المفوضية تطالب الحكومة بتوفير الحلول السريعة والاستجابة لمطالب المتظاهرين السلميين في عموم محافظات العراق، لأن مؤشراتها الرصدية تشير الى عودة التظاهرات الغاضبة في معظم محافظات العراق، فيما لو استمر تردي وضع الكهرباء”.

المصدر: RT