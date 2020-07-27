ليبيا – أكد وزير الخارجيّة السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أنّ بلاده تدعو إلى إبعاد التدخلات الخارجية عن ليبيا، وتدعم إعلان القاهرة المتعلّق بوقف إطلاق النار هناك.

بن فرحان وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري اليوم الاثنين وفقًا لما نقله موقع قناة “روسيا اليوم” قال: “تحدثنا بالطبع عن الأمور الإقليميّة والوضع في ليبيا، وأكدت دعم المملكة الكامل للموقف المصري، ودعم إعلان القاهرة وموقف المملكة الثابت من أهميّة حل الوضع الليبي من خلال المشاورات السياسيّة السلميّة، ووقف إطلاق النار واحترام مكوّنات الأمن الوطني المصري”.

كما شدّد بن فرحان على أهميّة إبعاد ليبيا عن التدخّلات الخارجيّة بشتى أشكالها، مضيفًا: “أعتقد أننا متوافقون تمامًا في هذا الجانب، وسنستمر في التنسيق الوثيق بين البلدين لمحاولة إيجاد فرص لمعالجة هذا التحدي”.