إيطاليا – كشف نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الاثنين، طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا، خلال الفوز أمس على سامبدوريا بهدفين نظيفين ضمن الجولة الـ36 من “الكالتشيو”.

وشارك ديبالا أساسيا في المباراة، قبل أن يخرج في الدقيقة الـ40 متأثرا بإصابة عضلية.

وذكر يوفنتوس في بيان رسمي، أن ديبالا خضع لفحوصات وأشعة في مركز النادي الطبي، صباح اليوم، كشفت عن معاناته من إصابة في العضلة المستقيمة بالفخذ الأيسر.

وأضاف بطل الدوري الإيطالي في المواسم التسعة الأخيرة أنه سيجري تقييم حالة النجم الأرجنتيني يوميا، دون أن يحدد مدة غيابه عن الملاعب.

وأضاف بيان “السيدة العجوز” أن البرازيلي دانيلو، الظهير الأيمن، خضع لاختبارات تشخيصية أيضا، وجاءت نتيجتها سلبية.

المصدر: وكالات