ليبيا – وصف وزير الخارجيّة التركي مولود تشاووش أوغلو عمليّة إيريني الأوروبيّة بخصوص حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا بأنها “منحازة”.

أوغلو وخلال مؤتمر صحفيّ مشترك مع نظيرته الإسبانيّة أرانتشا غونثاليث لايا عقب اجتماع عقده الجانبان أمس الإثنين ووفقًا لما ذكرته وكالة “الأناضول “التركية قال :”إنّ حكومة الوفاق طلبت المساعدة من 5 دول أثناء تعرض طرابلس لهجوم من قبل الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259 الداعي إلى دعم حكومة الوفاق الوطني، وقطع أيّ تواصل مع المجموعات الأخرى”.

وأشار إلى أن الدولة الوحيدة التي استجابت للوفاق كانت تركيا، معتبرًا أنّ الدول الأخرى صمت آذانها وكأنّ شيئا لم يكن.

وزعم الوزير التركي الذي ترسل بلاده آلاف المرتزقة السوريين والمتطرفين إلى ليبيا أنّ تركيا ترى الحلّ السياسي هو الحل الوحيد في ليبيا، مثمّنًا دعم إسبانيا له.

وادعى أنّ الجهود التركية في ليبيا حالت دون وقوع حرب شوارع داخل طرابلس وأن عمليّة إيريني الأوروبية بخصوص حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا منحازة وتصب لصالح “حفتر” (القائد العام للقوات المسلّحة المشير حفتر) وتعاقب حكومة الوفاق.

وأردف زاعما : ” إنّ العمليّة تستهدف فقط السفن التركية المحملة بالأغذية والمستلزمات” (سفن الاسلحة التركية)، موضّحًا أنّ عمليّة إيريني ليس لها أي وظيفة وغير ضروريّة وأحادية الجانب.

أوغلو أكّد أن تركيا مستعدة للمساهمة فيما إذا أُنشئت آليّة حقيقيّة تحت مظلة الأمم المتحدة.