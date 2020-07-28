ليبيا – أعلنت الممثّلة الخاصّة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدّة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز أمس الإثنين، عن استكمال الاجراءات الضروريّة للشروع في المراجعة الماليّة الدوليّة لفرعي مصرف ليبيا المركزي.

البعثة الأمميّة أشارت بحسب الموقع الرسمي التابع لها إلى أن ذلك يأتي تتويجًا لمسار بدأه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في 10 يوليو 2018 في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طلب فيها من الأمم المتحدة تيسير مراجعة دوليّة لحسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء، كسبيل لاستعادة النزاهة والشفافيّة والثقة في النظام الماليّ الليبيّ وتهيئة الظروف اللازمة لتوحيد المؤسسات الماليّة الليبيّة.

وعقب عدة اجتماعات ترأسها في خريف عام 2018 غسان سلامة الممثل الخاصّ السابق للأمين العام، اتفق المحافظان الصديق الكبير وعلي الحبري على اختصاصات عمليّة المراجعة، ووضعا اللمسات الأخيرة عليها في ديسمبر من العام ذاته.

وأضافت أنه خلال هذه المرحلة من العمليّة تشاورت البعثة مع المؤسسات الماليّة الدوليّة، وفي سبتمبر 2019 شارك ممثلون عن فرعي مصرف ليبيا المركزي في تقييم العطاءات المقدّمة من شركات مراجعة دوليّة مؤهّلة.

كما أوضحت أنه تماشيًا مع الممارسات الفضلى ومشورة المختصين الفنيين في الأمم المتحدة، صوّت الفريق بالإجماع على منح العقد لشركة ديلويت وأتم مكتب الأمم المتّحدة لخدمات المشاريع وهو الوكالة الأمميّة التي أدارت عمليّة المناقصة ودراسة العروض ووضع الصيغة النهائيّة للاتفاقية مع شركة المراجعة التي رسا عليها العقد للشروع في مراجعة الحسابات في أقرب وقت ممكن.

واعتبرت أن عمليّة المراجعة الماليّة الدوليّة خطوة غاية في الأهميّة نحو تعزيز الشفافيّة في النظام الماليّ الليبيّ وتهيئة الظروف اللازمة لتوحيد مصرف ليبيا المركزي في نهاية المطاف، وبذات القدر من الأهميّة تأتي هذه العمليّة لتمكّن من إجراء حوار مستنير بشأن التوزيع العادل للإيرادات الوطنيّة في ليبيا وإعادة إرساء آليات وطنيّة للمساءلة.

وأكدت على أنّ المراجعة الماليّة الدوليّة تعدُّ أولويّة قصوى للجنة المتابعة الدوليّة المعنيّة بليبيا والتي أنشئت خلال عمليّة مؤتمر برلين، لافتةً إلى أنه مع بدء هذه العملية سوف تكون أنظار المجتمع الدولي والشعب الليبي تراقب عن كثب لضمان التعاون التامّ من جانب جميع الأطراف مع هذه العمليّة.

البعثة الأممية نوّهت إلى أنها ستنسق بشكل وثيق مع سلطات ديوان المحاسبة الليبي في غرب ليبيا وشرقها خلال عملية المراجعة المالية الدولية، متوقعةً أن تجري السلطات الوطنيّة للمحاسبة ما يوصى به من متابعة أو تدقيقات ماليّة مركّزة كنتيجة للمراجعة الماليّة الدوليّة.