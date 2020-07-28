الصومال – ترأس القائم بأعمال رئيس الحكومة الصومالية، مهدي محمد غوليد، أول اجتماع للحكومة منذ حجب مجلس الشعب الثقة عن الحكومة الفدرالية، لمناقشة قضايا منها تدخل المجتمع الدولي بالشأن الداخلي.

ودعا المجلس في بيان عقب الاجتماع أصدقاء الصومال إلى “احترام سيادة البلاد وقرارات مؤسساتها الدستورية”، وحثهم على تقديم توصياتهم إلى الحكومة الفدرالية عبر القنوات الدبلوماسية.

وجاء ذلك ردا على انتقادات شديدة وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي إلى طريقة حجب الثقة عن رئيس الوزراء الصومالي السابق، حسن علي خيري، التي وصفتاها بأنها “لم تكن دستورية”، وأعربتا عن استيائهما من عرقلة المشاورات التي بدأت بين الحكومة والولايات الإقليمية.

المصدر: alsomal.net