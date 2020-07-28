الولايات المتحدة – قلصت أسعار الذهب مكاسبها، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاع الدولار، وجاء ذلك عقب ارتفاع المعدن النفيس إلى مستويات تاريخية يوم أمس.

إلا أن التوتر بين الولايات المتحدة والصين، والمراهنة على تأكيد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على سياسات ميسرة، دعم الذهب كملاذ آمن.

وارتفع الذهب في التعاملات الآجلة بنسبة 0.12% إلى 1957 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:07 بتوقيت غرينيتش، ولكن دون الذروة عند 1980.57 دولار للأونصة، ويرجع الهبوط إلى مبيعات لجني الأرباح.

كما قلصت الفضة مكاسبها وارتفعت بنسبة 0.7% بعد أن زادت بنسبة 6.4% إلى 26.19 دولار للأونصة.

وقال مايكل مكارثي ‬‬من شركة “سي إم سي ماركتس” للاستشارات: “حدثت زيادة حادة في سعر الذهب على مدار ثماني جلسات، من 1800 دولار صعودا إلى 1980 دولارا، ومثل هذا الصعود في أي سوق في فترة قصيرة كتلك يجعله معرضا للهبوط”.

وارتفع مؤشر الدولار من أقل مستوى في عامين، مع ترقب السوق إقرار حزمة إنقاذ مالي جديدة.

وفقد البلاتين 1.5% إلى 931.32 دولار للأونصة، وخسر البلاديوم بنسبة 2.2% إلى 2263.84 دولار للأونصة.

المصدر: “رويترز”