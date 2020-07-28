ليبيا – أكّدت أنقرة اليوم الثلاثاء أنّ حكومة الوفاق تواصل التحضير لعمليّة عسكريّة في منطقتي سرت والجفرة وأن الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان قرّر إرجاء التّنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسّط طالما أنّ المباحثات مع الجانب اليوناني مستمرة.

متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن وفي تصريحات لـ “سي إن إن ترك” وفقًا لما ذكرته وكالة “سبوتنيك ” الروسيّة قال: “إن حكومة الوفاق الليبيّة لا تثق بحفتر، وتواصل تحضيراتها للعمليّة العسكريّة في سرت والجفرة”، منوّهًا إلى أنّ تنفيذ حشود عسكريّة كبيرة في سرت والجفرة الليبيتين يبدو كتحضير لهجوم جديد.

وأكّد ضرورة انسحاب الجيش الوطنيّ إلى بنغازي لتحقيق وقف إطلاق نار مستدام.

ومن جانب آخر، أكّد قالن استعداد تركيا لإجراء حوار مع اليونان يتضمن جميع القضايا من دون شروط مسبقة، معربًا عن قناعته بإمكانيّة توقيع اتفاقيّة مع أثينا.

وشدّد على عدم إمكانيّة رسم أيّة خريطة طاقة في البحر المتوسط من خلال تجاهل تركيا، مؤكّدًا وجود إمكانيّة لإجراء أعمال مشتركة في المناطق المتنازع عليها في البحر المتوسط.

كما أشار الناطق باسم الرئاسة التركية إلى أن الرئيس رجب طيّب أردوغان قرر تأجيل أعمال سفينة التنقيب “أوروتش رئيس” في شرق البحر المتوسّط طالما المباحثات مع الجانب اليونانيّ مستمرة.