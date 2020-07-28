ليبيا- اجتمع رئيس الرئاسي فائز السراج أمس الاثنين مع ممثلي حكومته في لجنة 5+5 لمتابعة مستجدّات المسار العسكري الأمني الذي أعتمده مؤتمر برلين، ويستهدف الوصول إلى وقف لإطلاق النار.

الاجتماع بحث وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للرئاسي الترتيبات الأمنيّة المرتبطة بوقف إطلاق النار.

وبدوره أكّد السراج على ضرورة أن تضمن هذه الترتيبات عدم تعرّض المدن الخاصعة لسيطرة مسلحيه والمواقع الحيويّة لأي تهديد مستقبلًا.

كما أوضح بأنّ هذا المسار هو المحكّ، وعلى ضوء نتائجه يتحرك المساران الآخران السياسي والاقتصادي أو يتوقفان.