السعودية – أحرزت لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة‏، مشاعل الخيال، الميدالية الذهبية لبطولة القارات (الافتراضية) لسلاح الإبيه، التي نظمها اتحاد دول الأمريكان للمبارزة.

واستمرت البطولة الافتراضية لمدة 7 أيام بمشاركة 150 لاعبة من مختلف دول العالم.

وحلت البوليفية، لويز ماريا باستوس، بالمركز الثاني، فيما نالت السعودية، ندى عابد، الميدالية البرونزية، وجاءت كيلان لوبيز، من نيكاراغوا، في المركز الثالث مكرر.

يذكر أن هذه البطولة الافتراضية هي الثانية التي ينتزع لقبها لاعبة سعودية بعد أن حققت مواطنتها، مضاوي الخيال، ذهبية بطولة القارات الافتراضية للمبارزة لسلاح السايبر، التي اختتمت مطلع الشهر الجاري، وحلت زميلتها شيخة الدوسري في المركز الثاني.

المصدر: “صحيفة عكاظ السعودية”