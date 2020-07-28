ليبيا – التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين بوزير الخارجيّة السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود،بحضور سامح شكري وزير الخارجيّة وأسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهوريّة السفير بسام راضي صرّح بأنّ اللقاء شهد التشاور إزاء مستجدّات القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإقليميّة خاصةً ليبيا واليمن وسوريا والعراق حيث تمّ التوافق على أن مسارات الحلول السياسيّة هي الأساس لحلّ تلك القضايا.

وبدوره ، استعرض السيسي في هذا الخصوص ثوابت الموقف المصري تجاه القضيّة الليبيّة والسعي نحو تثبيت الموقف الحالي وتقويض التدخلات الخارجيّة ومحاربة العنف والجماعات المتطرفة والإرهابية وذلك بهدف استعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق وألا تتحول ليبيا إلى قاعدة ارتكاز للإرهاب تهدد الأمن الإقليمي وأمن القارّة الأفريقيّة.

كما أكّد في هذا الإطار أن التكاتف ووحدة الصف العربي واتساق المواقف يعتبر من أقوى السبل الفعّالة لدرء المخاطر الخارجيّة عن الوطن العربي ككلّ.

ومن جانبه، أكّد بن فرحان على التقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة السيسي في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي وذلك ارتكازًا على ثقل ومحورية دور مصر ومقوّماته على الساحة الدولية.

كما نوّه إلى تطابق موقف بلاده مع الجهود المصريّة الحاليّة لتسوية مختلف النزاعات في المنطقة، مشدّدًا على تلاحم الأمن القومي المشترك لكلا البلدين وأن مصر ستبقى دائمًا الشريك المحوري للمملكة في المنطقة.