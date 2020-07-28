ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر، أن كل المبادرات التي تطرح محليًا وخارجيًا تفصّل على أساس مصالح أفراد أو أطماع دول.

الشاطر قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن المسألة الليبية تتعقد كلّ يوم ومع طرح كلّ مبادرة، مشيرًا إلى أن السياسيين الذين يبحثون المستجدات منذ 5 سنوات فقط يضيفون إليها في كلّ اجتماع تعقيدًا جديدًا فاتتهم إضافته، على حد قوله.

وأضاف: “عقيلة صالح هو من منح الشرعيّة لجرائم حفتر، بالتالي فهو شريك في سفك دماء الليبيين، ويجب أن يشمله التحقيق الجنائي. تحاور خالد المشري معه عن طريق وسيط مغربي عودة للمربع الأول وفخ لإطالة أمد الأزمة، في وقت الانتصارات لا يجب إعطاء الخونة هديّة على جرائمهم”.

وزعم أن الدعوة لتطوير الاتفاق السياسي دخول إلى المجهول والدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور مطلب شعبي ملحّ، معتبرًا أن السياسيين لا يريدون هذا الحل الواقعي؛ لأنّهم يريدون البقاء في مناصبهم.