ليبيا – رأى عضو مجلس النواب محمد العبّاني أنّ المفكر الفرنسي “الصهيوني سيء الصيت” بيرنارد هينري ليفي هو أحد من خطّطوا للشرق الأوسط الجديد،وأنّه عمل جاهدًا على إسقاط الأنظمة العربيّة.

العباني وفي حديثه لوكالة “سبوتنيك” الروسيّة أمس الاثنين أوضح أنه عمل على إسقاط الأنظمة بمساعدة الإخوان المسلمين للتحوّل من دول وطنيّة إلى إمارات إرهابيّة.

وشدّد على أنّ برنارد مهندس أحداث 17 فبراير وأنّ زيارته الآن ليتحقّق من نتائج الأهداف التي خطّط لها قبل العام 2011.

وتابع أنّه في زيارته الأخيرة جاء ليحرّض الأطراف في الغرب الليبي على المزيد من العنف ومواصلة القتال لقطع الطريق على أي محاولات للتسوية السياسيّة.

عضو مجلس النواب شدّد على أنّ الأطراف في الغرب الليبي سترفض الجلوس على الطاولة أو القبول بأي هدنة خلال الفترة المقبلة.