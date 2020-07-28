ليبيا – أجرى القائم بأعمال السفارة الأمريكيّة جوشوا هاريس أمس الإثنين زيارة إلى مدينة مصراتة، للتشاور مع الجهات المعنيّة لإحباط التصعيد العسكري في سرت والجفرة، وإعادة فتح قطاع الطاقة في ليبيا وتكثيف الجهود الليبيّة لتسريح ما وصفها بـ” الميليشيات العنيفة” ونزع سلاحها وإعادة دمجها.

القائم بأعمال السفارة جدّد خلال لقاءات مع عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، بحسب المكتب الاعلاميّ التابع للسفارة الامريكيّة، دعم الولايات المتحدة لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها.

وشدّد على الحاجة الملحّة لمغادرة القوات الأجنبيّة والمرتزقة البلاد، معربًا عن استعداد السفارة للعمل مع مجموعة شاملة من الشخصيات الليبيّة من جميع أنحاء البلاد التي ترفض التدخل الأجنبي.

كما جدّد التأكيد على احترام الولايات المتحدة لإسهامات من وصفهم بـ”قوات مصراتة” في مكافحة الإرهاب