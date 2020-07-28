الكشف عن أسرع لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم

الكشف عن أسرع لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم

إنجلترا – نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، قائمة بأسرع اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ” هذا الموسم.

وتصدر ظهير مانشستر سيتي، كايل ووكر، القائمة، بعدما حقق سرعة بلغت 23.49 ميل في الساعة، خلال مباراة فريقه أمام تشيلسي، يوم 25 يونيو الماضي.

وجاء نجم وولفرهامبتون، أداما تراوري، في المركز الثاني بفارق ضئيل للغاية، بعدما وصلت سرعته أمام تشيلسي أيضا الأحد الماضي، إلى 23.48 ميل في الساعة.

وتشارك 3 لاعبين في المركز الثالث، وهم المصري محمود حسن تريزيغيه نجم أستون فيلا، والشاب مايسون جرينوود مهاجم مانشستر يونايتد وزميله أرون وان بيساكا (23.36 ميل في الساعة).

يذكر أن فريق ليفربول توج هذا الموسم بكأس الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما.

المصدر: وكالات