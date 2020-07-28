ليبيا – أكد مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن على أن فرقة “السلطان مُراد” الموالية ولاءً أعمى للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تمتلك صيت سيء جداً، وهي التي أرسلت أكثر المقاتلين إلى ليبيا.

عبد الرحمن قال بحسب المكتب الإعلامي التابع له إن فرقة “السلطان مُراد” استغلت ما يعرف بالاتفاقات الروسية – التركية في إطار المصالحات التي حصلت في عدة مناطق سورية واستقطبت المزيد من المقاتلين حتى أصبحت من كُبرى الفصائل الموالية لتركيا.

وأضاف: “شاهدنا سابقًا عناصر هذه الفرقة وهم يقومون بممارسة الانتهاكات بحق أبناء عفرين، الفرقة مسؤولة عن تجنيد واختطاف الأطفال وإرسالهم لليبيا”.