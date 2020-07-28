سوريا – كشف المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا زاهر حجو، أن 6 حالات انتحار وقعت خلال الأسبوعين الماضيين في البلاد.

وأشار زاهر حجو إلى أن عدد الذكور المنتحرين أربعة في حين الإناث اثنتان بينهما فتاة قاصر.

وأوضح حجو أن أكثر حالات الانتحار تمت عبر الشنق وعددها أربع حالات، في حين تم تسجيل حالة عبر طلق ناري وأخرى تناول المنتحر مادة سمية أودت بحياته.

وصرح بأن حالات الانتحار وقعت في دمشق وريفها والقنيطرة وحلب وطرطوس، في حين أن المحافظات الأخرى لم تسجل حالات انتحار خلال الأسبوعين الماضيين.

المصدر: “الوطن” السورية