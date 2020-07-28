ليبيا- شدّد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان أمس الاثنين، خلال اتصال هاتفي على مواصلة التعاون والحوار المتعلق بالعلاقات الثنائيّة بين البلدين والقضايا الإقليميّة.

الرئاسة التركيّة قالت في بيان صادر عنها بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسيّة: “أجرى الرئيس التركي أردوغان اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الروسي بوتين بحثًا خلاله المستجدات الإقليميّة وفي مقدمتها التوتر بين أرمينيا وأذربيجان وسوريا وليبيا”.

يشار إلى أنّ المتحدّث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أن رئيسي روسيا وتركيا متشابهان وبالتالي يتمكنان من إيجاد حلول في مواقف صعبة للغاية.