الولايات المتحدة – وعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالانتصار قريبا على وباء كورونا ودخول الولايات المتحدة بعد ذلك “العصر الذهبي”، الذي سيكون “أفضل من أي وقت مضى”.

وقال ترامب في تغريدة على صفحته في تويتر:” إذا فاز جو بايدن، دمية اليسار، ستدمر مدننا الأمريكية، والأسوأ من ذلك، ستنهار الأسواق وتحرق المدن. بلدنا سيعاني كما لم يحدث من قبل”.

وأكد الرئيس الأمريكي أن “الولايات المتحدة ستنتصر على فيروس كورونا قريبا، وسننتقل إلى “العصر الذهبي” الذي سيكون “أفضل من أي وقت مضى”.

وانتقد الرئيس الأمريكي في سلسلة تغريدات، اليوم الثلاثاء “الإعلام المزيف” مشيرا إلى أنه “يحاول تصوير المحتجين من بورتلاند وسياتل على أنهم أناس رائعون ولطيفون وأبرياء خرجوا فقط للقيام بنزهة قصيرة. في الواقع، إنهم فوضويون ومشوشون”.

تجدر الإشارة إلى بعض المدن الأمريكية تشهد احتجاجات وأعمال شغب وتخريب منذ مقتل المواطن الأمريكي ذي الأصول الإفريقية، جورج فلويد، على يد شرطي أبيض نهاية مايو الماضي.

كذلك تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي وباء كورونا، حيث تجاوز عدد المصابين فيها 4.2 مليون، وتوفي حتى الآن نحو 147 ألف شخص.

المصدر: RT + وكالات