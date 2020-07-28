ليبيا – اتهم النائب عن حزب الخير التركي المعارض أيدين عدنان سزكين حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بجرّ البلاد إلى الحرب الداخلية في ليبيا.

سزكين وفي مؤتمر صحفيّ عقده بالبرلمان وفقًا لما نقله موقع قناة “سكاي نيوز عربيّة” أمس الاثنين قال: ” إنّ الخطر يزداد تدريجيًا في ليبيا ورغم تحذيراتنا للحكومة إلّا أنها انخرطت كل قوتها في الحرب هناك وهذا الوضع سيعرض تركيا لتهديدات خطيرة”.

وأشار إلى أن قاعدة الوطية الجويّة التي أعلنت تركيا أنها تؤسس فيها قاعدة جويّة تعرضت لهجوم أسفر عن خسائر كبيرة في المعدّات.

وتساءل: “من الذي نفذ الهجوم؟”، مضيفا: “إلى الآن لم يفصحوا عن ذلك، فقصف الوطية والتطوّرات التي تبعته، أظهر وجود خطأ في حسابات الحكومة ووجود ثغرات معينة”.

وتابع: “القصف حال دون نشر طائراتنا في القاعدة، وقوّض عمليّة سرت والجفرة، وأثبت حجم المخاطر التي نواجهها في ليبيا”.

النائب المعارض شدّد على أن تفوّق سلاح الجوّ للحلف الذي يواجه تركيا وحكومة الوفاق هو مصدر قلق كبير في ليبيا.