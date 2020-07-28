ليبيا – أكّد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي على أنّ المغرب يهمّها كثيرًا نجاح اتفاق الصخيرات، الذي زعم بأن المستشار صالح قد عرقله .

حويلي كشف خلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد أنّ اللقاء بين رئيس مجلس النواب وخالد المشري قد تمّ عقده واصفًا اللقاء بأنّه “عملية مخابراتية”.

وقال: إنّ الضغوطات حاليًا انخفضت وتيرتها على رئيس مجلس النواب؛ نتيجة للأوضاع العسكريّة الأخيرة لذلك المغرب تسعى لإنجاح الاتّفاق السياسي، مضيفًا: “ربما عقيلة صالح توجّه للمغرب للتسويق لمبادرته، لكنني لا أعتقد أنّ المغرب ستجاريه في تطبيق المبادرة”.

ونوّه إلى أنّ مجلس الدولة الاستشاري مستعدّ للاجتماع مع كل الأطراف التي لم تلوّث بدماء الليبيين وأموالهم.

كما زعم: “أنه لا يمكن التعويل على المجتمع الدولي الذي عندما كان المجرم يقصف طرابلس لم يسمع له صوت أو مطالبة بالحوار السياسي، الدعوات الحاليّة فقط هدفها تعطيل قوات حكومة الوفاق لاستكمال عملياتها العسكريّة، لذلك الحوارات ليست جديّة، خاصّة أنّها لغاية هذه اللحظة من يقوم الحوار هي البعثة الأمميّة وليس الليبيين”.

وأعرب عن تمنياته من البعثة الأممية البدء في إجراء حوار ليبيّ خلال الفترة القادمة ليتحاور الليبيون بأنفسهم من أجل اتخاذ قرار ناجح بشأن الازمة الراهنة.

واختتم مشيرًا إلى أن المواقف تغيرت بعد ما أسماها “الهزيمة التي مني بها مجرم الحرب و عدم تمكّنه دخول طرابلس”، لافتًا إلى أن الدول الإقليميّة الداعمة لحفتر لا تعترف بفشلها نتيجة اختيارها أداة فاشلة لتحقيق أهدافها من خلال الطرق العسكريّة، وفقاً لحديثه.