ليبيا – اعتبر وزير الخارجيّة الإيطاليّ لويجي دي مايو أن العمليّة السياسيّة ستكون بالتأكيد معقّدة في ليبيا، مؤكّدًا أن إصلاح عائدات النفط في ليبيا سيكون أمرًا حاسمًا بالنسبة للهدنة.

دي مايو قال وفقًا لما أوردته وكالة “نوفا ” الإيطاليّة أمس الاثنين إن وقف إطلاق النار مع ذلك يمرّ عبر شيء واحد وهذا يعني إعادة تصدير النفط من ليبيا، مضيفاً: “أعلم أنه موضوع صعب”.

وأشار دي مايو إلى أنّ العائد الرئيسيّ لليبيا هو النفط، مختتمًا: “كإيطاليا دعنا نقول إنّ استئناف صادرات النفط واستخراج النفط في ليبيا يعني إعادة تشغيل البلاد؛ لأنّه مع ذلك يمكن إعادة التشغيل بطريقة شفّافة، ويمكن هكذا للصراع الليبي أن يرى نهاية النفق”.