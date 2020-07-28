فرنسا – نجا شقيقان يبلغان من العمر 3 أعوام و10 أعوام من حريق اندلع داخل شقتهما في مدينة جرونوبل، جنوب شرقي فرنسا، بفضل تدخل طالب عربي وعدد من زملائه.

وأظهرت صور الطفلين وهما يقفزان من نافذة الشقة على ارتفاع حوالي 10 أمتار، وتلقفهما عدد من الناس كانوا ينتظرون بأسفل البناية.



ووفق وسائل إعلام فرنسية، فإن الطفلين، لم يتعرضا لأذى من جراء السقوط، لكنهما عانا من استنشاق الدخان.

وأظهر الفيديو لحظة سقوط الأخ الأصغر من ارتفاع 3 طوابق على الأقل مع تصاعد دخان أسود من النافذة، والتهام النيران شرفة مجاورة.

بينما تعلق الأخ الأكبر بالنافذة، وترك نفسه يسقط حيث تجمع الناس لتلقفه في الأسفل.

ونقل الصبيان إلى المستشفى، بالإضافة إلى 17 آخرين من سكان المبنى. كما تم نقل 4 أشخاص أمسكوا بالطفلين عند القفز إلى المستشفى، للتحقق مما إذا كانوا تعرضوا لكسور في العظام.

وقال طالب يبلغ من العمر 25 عاما، أصيب بكسر في المعصم خلال المساعدة في إنقاذ الطفلين، إنه سمع صرخات وخرج لمشاهدة ما جرى من شرفة شقته القريبة، قبل أن يري الحريق ويهرع للمساعدة مع 4 أو أو 5 أشخاص آخرين.

وأضاف الطالب وليد عثماني: “لم نكن نعرف ماذا نفعل، أردنا كسر الباب ولكن ذلك لم يكن ممكنا”. وأوضح أن الحاضرين نادوا على الطفلين للقفز صوب أحضانهم على الرغم من أنه كان يخشى في البداية عليهما.

وأشاد العمدة، إريك بيول بالسكان على تكتافهم أثناء عملية الإنقاذ، التي كشفت عن “تقاليد التضامن والمساعدة المتبادلة في المدينة”.

المصدر: وكالات