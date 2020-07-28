علامة خفية في أصابع اليدين أو القدمين قد تكون عارضا لمرض باركنسون

علامة خفية في أصابع اليدين أو القدمين قد تكون عارضا لمرض باركنسون

إنجلترا – مرض باركنسون هو اضطراب تدريجي حيث تموت الخلايا العصبية في الدماغ المسؤولة عن حركة الجسم.

وهذا يؤدي إلى عدم القدرة على تنظيم الحركة. وعادة ما تتطور هذه الأعراض تدريجيا وتكون خفيفة في البداية.

ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، فإن الأعراض الرئيسية الثلاثة لمرض باركنسون هي:

– اهتزاز لا إرادي لأجزاء معينة من الجسم (رعاش)

– حركة بطيئة

– العضلات المتيبسة وغير المرنة

ومع ذلك، هناك العديد من الأعراض المختلفة المرتبطة بمرض باركنسون، بحسب هيئة الخدمات الطبية، والتي تتطور وتختلف شدتها بحسب كل فرد.

ويمكن أن يكون الألم مشكلة رئيسية لبعض الأشخاص المصابين بمرض باركنسون.

وهناك أنواع مختلفة من الألم المرتبط بمرض باركنسون وأحد الأشكال الشائعة هو التهاب الجذور، والمعروف أيضا باسم الألم الجذري، وهو ألم متواصل للعصب بسبب التهاب أو تهيج آخر لجذر العصب (اعتلال الجذور) عند اتصاله بالعمود الفقري.

وتشرح مؤسسة Parkinson’s UK هذه الحالة بأنها: “ألم حاد، يشبه الصدمة في كثير من الأحيان، ينتقل إلى أسفل الذراع أو الساق، وقد يشمل أصابع اليدين والقدمين”.

وأحد الأعراض الشائعة المرتبطة بهذا الألم هو الوخز والتنميل في أصابع القدمين وأصابع اليدين.

وعادة ما يكون الألم الجذري ناتجا عن عصب محاصر داخل الحبل الشوكي حول الرقبة أو أسفل الظهر.

وبالإضافة إلى الأعراض الجسدية، يمكن أن يسبب باركنسون أيضا مجموعة من الأعراض العقلية، والتي تشمل:

– الاكتئاب والقلق

– ضعف إدراكي معتدل: مشاكل طفيفة في الذاكرة ومشكلات في الأنشطة التي تتطلب التخطيط والتنظيم

– الخرف: مجموعة من الأعراض، بما في ذلك مشاكل الذاكرة الأكثر حدة، وتغيرات الشخصية، ورؤية الأشياء غير الموجودة (الهلوسة البصرية) وتصديق الأشياء غير الحقيقية (الأوهام).

ووفقا لمؤسسة Parkinson’s UK، يعد القلق والاكتئاب من أكثر أعراض الصحة النفسية شيوعا، والتي تؤثر على الأشخاص المصابين بمرض باركنسون.

المصدر: إكسبرس