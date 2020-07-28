ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد المقرب من مجالس الشورى الارهابية وتنظيم انصار الشريعة أمس الاثنين سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا أليفر اوفتشيا لبحث العلاقات الثنائيّة بين البلدين.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلاميّ لرئاسة وزراء الوفاق آخر المستجدات السياسة ومسار برلين والتحديات والعوائق التي تواجهه وكذلك النظرة المستقبليّة لما يطرح من مبادرات وآراء حول ما يمكن أن تؤول له الحالة السياسيّة في المستقبل القريب.

كما تمّ التباحث حول آخر المستجدّات العسكريّة في المنطقة الوسطى والوضع في الموانئ النفطيّة وانتشار ما وصفها بـ”المرتزقة” (القوات المسلحة الليبية) .

وبدوره، أكد عماري خلال اللقاء استمرار حكومة الوفاق في خطّتها لبسط نفوذها على كامل التراب الليبي وأنه لا يوجد حلّ سياسيّ مع من يرفض الحلّ السياسيّ وإن حكومة الوفاق الوطني هي حكومة كلّ الليبيين دون استثناء.

وتطرّق الجانبان إلى التعاون في مجال الإدارة المحليّة حيث عرض عضو المجلس آخر ما تم التوصّل إليه في نقل اختصاصات الإدارة المحلية وما اتّخذ من إجراءات من قبل حكومة الوفاق في هذا الشأن.

وبدوره، أكّد السفير على دعم حكومة بلاده لحكومة الوفاق لتعزيز الإدارة المحليّة وتنفيذ برامجها بالخصوص والعمل المشترك خلال الفترة القريبة القادمة على إعداد برامج فنيّة وورشات عمل مشتركة لذلك.