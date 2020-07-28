عودة بحذر.. روسيا قد تستأنف رحلات الطيران مع بعض الدول

عودة بحذر.. روسيا قد تستأنف رحلات الطيران مع بعض الدول

روسيا – يتوقع أن تستأنف روسيا رحلات الطيران مع كوريا الجنوبية وجزر المالديف، وذلك في إطار المرحلة الثانية من إعادة إطلاق رحلات الطيران الدولية، وجاء ذلك بحسب ما كشفه مصدر لوكالة “تاس”.

وقال مصدر بقطاع الطيران الروسي إن “الدول التالية التي ستستأنف معها الحركة الجوية ربما تكون كوريا الجنوبية وجزر المالديف”.

وابتداء من مطلع أغسطس ستستأنف روسيا رحلات الطيران مع تركيا والمملكة المتحدة وتنزانيا.

وكانت موسكو قد قررت تعليق جميع رحلات الطيران الدولية ورحلات التشارتر اعتبارا من 27 مارس الماضي، على خلفية الجائحة، وتم تمديد هذا الحظر آخر مرة في الثاني من يوليو حتى أوائل أغسطس.

المصدر: “تاس”