فرنسا – ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا بمتوسط يومي بلغ 850 حالة خلال الأيام الثلاثة الماضية في تراجع طفيف عن المعدل الذي تجاوز الألف.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان لها، اليوم الاثنين، إن “أحدث الاتجاهات ما زالت تظهر تدهورا تدريجيا” في الوضع، وحثت الجميع على استئناف “بعض العادات الحميدة” اللازمة لاحتواء الفيروس.

وجعلت فرنسا وضع الكمامات إجباريا في المتاجر والأماكن العامة المغلقة الأخرى منذ 20 يوليو بسبب مخاوف من حدوث موجة ثانية من الجائحة. وبلغت حالات الإصابة المؤكدة 183 ألفا و79 حالة.

ويشير إحصاء لوكالة “رويترز”، يشمل الحوادث المحتملة في دور المسنين، إلى أن الرقم يزيد عن 215 ألف حالة.

ومنذ بداية الشهر ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة 677 يوميا في المتوسط مقابل 434 في يونيو و715 في مايو و2582 في أبريل الماضي.

وارتفع عدد حالات الوفاة بواقع 17 حالة خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى 30209 حالات في تباطؤ للزيادة مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي.

وتراجع عدد الأشخاص الذين نقلوا للمستشفيات بسبب هذا المرض 65 حالة إلى 5655 وهو رقم أقل بنحو ست مرات عن الذروة التي وصلت إلى 32292 حالة في 14 أبريل الماضي.

المصدر: رويترز