ما الذي يقوله لسانك حقا عن صحتك؟

ما الذي يقوله لسانك حقا عن صحتك؟

إنجلترا – من المهم جدا الحفاظ على نظافة الفم ورعاية الأسنان لضمان صحة الفم، لكن غالبية الناس يتجاهلون التغييرات التي قد تطرأ على اللسان والتي قد تكشف الكثير عن صحتهم.

وتتراوح التغييرات من البقع البيضاء إلى التكتلات المؤلمة، حيث يمكن أن يشير لون أو نسيج اللسان في بعض الأحيان إلى وجود شيء يجب التحقق منه.

وشرح خبراء من طب الأسنان في قسم الطوارئ في سيدني كيف يمكن للسان توفير أدلة حول الصحة العامة. وكشف الخبراء أيضا عن العلامات التي يجب أن تبحث عنها.

– لسان الفراولة:

يمكن أن يشير اللسان الوردي إلى أن براعم التذوق لديك تتفاعل بشكل سيئ مع طعام معين أو ضغط أو حتى نقص في فيتامين.

وغالبا ما يكون لسان الفراولة اللامع مصحوبا بالتهاب في الحلق يمكن أن يكون علامة على وجود عدوى مثل التهاب الحلق أو الحمى القرمزية.

ويمكن علاج هذه الحالة بالمضادات الحيوية، لذا إذا لاحظت تغيرا ملحوظا في لسانك، فمن الأفضل زيارة الطبيب لإجراء فحص طبي.

– لسان أبيض:

عادة ما تنشأ رقعة بيضاء على اللسان بسبب سوء نظافة الفم أو التدخين أو تعاطي الكحول المزمن.

ويمكن تعديل روتين نظافة الفم اليومي من خلال ضمان الحفاظ على اللسان نظيفا عند تنظيف الأسنان. ومع ذلك، إذا لم يتغير شيء بعد أسبوعين، فمن الأفضل زيارة الطبيب لشرح الموقف.

– نتوءات صغيرة:

غالبا ما يكون وجود نتوء على اللسان ناتجا عن الطعام الذي تناولته مؤخرا، خاصة إذا كان كثير التوابل أو ساخنا.

وعادة ما تختفي هذه النتوءات من تلقاء نفسها، ولكن إذا شعرت بأي انزعاج في الفم، فقد تكون تقرحات أو قروح باردة.

وتختفي الحالة في النهاية من تلقاء نفسها ولكن يمكن علاجها لتسريع الشفاء وتخفيف الانزعاج.

– تورم اللسان:

إذا تعرضت لعض لسانك أو تناولت مشروبا ساخنا، فقد يصاب اللسان بتورم خفيف في بعض الأحيان.

وعادة ما يزول التورم من تلقاء نفسه، ويقترح الخبراء أن امتصاص مكعبات الثلج يمكن أن يسرع عملية الشفاء حقا.

وبالنسبة إلى التورم الشديد، فقد يشير ذلك في الغالب إلى أنك تعاني من حساسية تجاه شيء ما، ولكن إذا كنت قلقا بشأن ذلك، فقم بزيارة الطبيب.

– الحواف أو تشققات اللسان:

غالبا ما يكون وجود حواف أو تشققات على لسانك أمرا جينيا.

وقال الخبراء: “قد تكون أيضا علامة على أن لديك اللسان المتشقق أو المخدد، وهو عبارة عن أخاديد عميقة على ظهر اللسان”.

ويولد البعض بهذه الحالة، وعلى الرغم من أن هذه الأخاديد مقلقة، إلا أنها غير مؤلمة،في حين أن بعض الأشخاص قد يعانون من إحساس بالحرق.

وأضاف الخبراء: “إنه شيء يجب أن تكون على دراية به، لأنه من السهل أن يعلق الطعام في هذه التشققات وتسبب رائحة فم كريهة وتساعد على نمو البكتيريا الضارة”.

– سرطان الفم:

الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما، وخاصة أولئك الذين يدخنون، هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الفم.

ويتمثل العارض الأول عادة للمرض، في التهاب أو ورم مستمر على جانب اللسان، والذي يتبعه أحيانا بقع حمراء أو بيضاء وربما نزيف أو خدر غير عادي.

ومع ذلك، من الأفضل زيارة الطبيب إذا واجهت أيا من هذه الأعراض حتى تحصل على التشخيص الصحيح والدقيق.

المصدر: ديلي ستار