مسؤول يكشف ما هي الأسلحة والمعدات الروسية الأكثر طلبا من الخارج

مسؤول يكشف ما هي الأسلحة والمعدات الروسية الأكثر طلبا من الخارج

روسيا – كشف مسؤول روسي عن الأسلحة والمعدات الروسية، التي تلقى طلبا كبيرا من الخارج، مؤكدا أن حقيبة طلبات الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية بلغت مطلع العام الجاري نحو 55 مليار دولار.

وقال سيرغي تشيميزوف رئيس شركة “روستيخ” الروسية، التي تضم شركة “روس أبورن إكسبورت” التي تدير 80% من صادرات الأسلحة الروسية: “فيما يتعلق بالتعاون العسكري الدولي فإن الطلب الرئيسي من الخارج يكون على منتجات القوات الجوية والدفاع الجوي”.

وجاء تصريح المسؤول الروسي خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أطلع تشيميزوف الرئيس الروسي على نتائج عمل “روستيخ” عن العام 2019.

وأضاف رئيس “روستيخ” أن حقيبة طلبات الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية في العام 2019 كانت عند مستوى العام 2018، حيث بلغت 51.1 مليار دولار، واصفا إياها بالحزمة الكبيرة من الطلبات.

وشدد تشيميزوف على أن حقيبة الطلبات العسكرية تحافظ على نفس المستوى للعام الثالث على التوالي، وذلك مع الأخذ بعيين الاعتبار أن “روستيخ” تقوم بتنفيذ العقود المبرمة في الموعد المحدد.

وأضاف، أن “روستيخ” نفذت العام الماضي 29170 عقدا، مقابل 26220 عقدا في العام الذي سبقه.

وأشار إلى أن حقيبة الطلبات العسكرية بلغت العام الجاري مستوى 55 مليار دولار، في إشارة إلى زيادة الإقبال على الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية.

وأضاف أن إيرادات “روستيخ” في المجمل ارتفعت في 2019 بنسبة 8% مقارنة بمستواها في 2018، وبلغت العام الماضي 1.77 تريليون روبل.

وتحتل روسيا المرتبة الثانية عالميا بصادرات الأسلحة، بعد الولايات المتحدة، وتقوم روسيا بتصدير معدات عسكرية سنويا بنحو 15 مليار دولار.

المصدر: “نوفوستي”