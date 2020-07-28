روسيا – أعلنت وزارة الدفاع الروسية، امس أن مقاتلة من طراز “سو-27” تابعة لها اعترضت طائرة استطلاع أمريكية فوق مياه البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: “رصدت وسائل المراقبة الروسية للمجال الجوي، يوم 27 يوليو، فوق المياه الدولية للبحر الأسود هدفا جويا كان يقترب من حدود الدولة الروسية. ومن أجل اعتراض الهدف أقلع مقاتلة من طراز سو-27 من قوام قوات الدفاع الجوي الدورية للدائرة العسكرية الجنوبية”.

وأضاف البيان: “اقترب طاقم المقاتلة الروسية من الجسم الطائر بمسافة آمنة وحدد أنه طائرة استطلاع أمريكية من نوع P-8A بوسيدون”.

وأشارت الوزارة إلى أن المقاتلة أجبرت الطائرة الأمريكية على تغيير مسارها وعادت بعد ذلك إلى قاعدة مرابطتها، مشددة على أن “كل تحليق مقاتلة سو-27 الروسية جرى بالتوافق التام مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، ولم يتم السماح بحدوث أي خرق لحدود الدولة الروسية”.

المصدر: وكالات